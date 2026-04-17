Потратить 1,7 млрд тенге на пустой микрорайон хотели в Шымкенте

В Шымкенте бюджетные средства хотели направить на строительство инженерных сетей на территории, где не было ни жилых домов, ни жителей. В дело вмешалась прокуратура, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили на сайте прокуратуры Шымкента, в ходе проверки в городе были выявлены нарушения, связанные с планированием и использованием государственных средств.

"Установлено, что при реализации проекта строительства инженерной инфраструктуры в одном из микрорайонов бюджетные средства были предусмотрены без надлежащего обоснования. На территории отсутствовали жилые дома, жители и необходимая застройка, что исключало фактическую потребность в подведении инженерных сетей.

Кроме того, часть земельных участков не была распределена, проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации, а реализация проекта в текущих условиях являлась преждевременной и экономически нецелесообразной", — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что неэффективное использование бюджетных средств было предотвращено. По акту прокурорского надзора были пересмотрены параметры финансирования и заключено дополнительное соглашение, что позволило сократить расходы на сумму 1,7 млрд тенге.