В ФНПР связали нехватку рабочей силы с зумерами, не стремящимися к стабильности

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Поколение зумеров должно было заместить выбывших работников, однако оно не стремится к стабильной занятости. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
«Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная подёнщина с ежедневной оплатой без оформления», — сказала Кузьмина.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.