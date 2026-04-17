В ФНПР связали нехватку рабочей силы с зумерами, не стремящимися к стабильности

Представителей поколения устраивает «платформенная подёнщина с ежедневной оплатой без оформления», заявила ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Поколение зумеров должно было заместить выбывших работников, однако оно не стремится к стабильной занятости. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

«Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная подёнщина с ежедневной оплатой без оформления», — сказала Кузьмина.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше