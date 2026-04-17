Миронов предложил ради повышения спроса поднять прожиточный минимум и МРОТ

Депутат обратил внимание на то, что некоторые овощи стали дешевле у производителей, но выросли в цене в рознице.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Увеличение доходов граждан через повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда поддержит потребительский спрос, производителей и экономику. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Надо увеличить поддержку социально незащищенных слоев населения и в целом увеличивать доходы граждан через повышение прожиточного минимума и МРОТ, как давно предлагает “Справедливая Россия”. Это поддержит потребительский спрос, а значит и производителей, и в целом экономику», — сказал Миронов.

Депутат обратил внимание на то, что некоторые овощи стали дешевле у производителей, но выросли в цене в рознице. «Граждане России платят за продукты все больше. Причем производители тоже жалуются: из-за высокого урожая цены на их товары снизились, а издержки, соответственно, выросли», — добавил он.

Политик напомнил, что ранее «Справедливая Россия» внесла законопроект об ограничении максимальной торговой наценки на продукты питания в 10% от цены производителя. По его мнению, государство должно взять под контроль ценообразование. «Если не ограничивать аппетиты спекулянтов и перекупщиков, они всегда будут съедать любую индексацию зарплат и пенсий», — заключил Миронов.