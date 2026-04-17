«Росатом» готов ввести Хабаровскую АЭС раньше, если получит подтверждение такой необходимости

«Росатом» получил обращение от властей Хабаровского края с просьбой ввести АЭС здесь раньше, готов это сделать в случае необходимости, сообщил первый замглавы концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько на совещании на тему развития электроэнергетики в ДФО, проходящем в Совете Федерации.
«Есть обращение губернатора в госкорпорацию на тему более раннего ввода в эксплуатацию энергоблоков Хабаровской станции, и также возможно увеличение мощности», — цитирует «Интерфакс» (18+) Александра Хвалько.
По словам Хвалько, местные власти объясняют такую необходимость прогнозом роста потребления в регионе.
«Госкорпорация готова к реализации в более ранние сроки относительно тех параметров генсхемы до 2042 года, притом что будет выполнена верификация (прогноза энергопотребления профильными ведомствами — ИФ) и, соответственно, подтверждения будут направлены в наш адрес», — заключил он.
Действующий вариант генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предполагает ввод первого и второго блоков Хабаровской АЭС в 2041 и 2042 годах.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на Совете округа под председательством полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал об актуальных планах по строительству АЭС.