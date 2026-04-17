Военные пенсии проиндексируют с 1 октября — возможен рост выше плана

В России с 1 октября пройдет индексация военных пенсий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, повышение затронет пенсионеров не только по линии Минобороны, но и всех силовых ведомств. Размер индексации зависит от изменения денежного довольствия действующих военнослужащих.

В федеральном бюджете на текущий год заложено увеличение выплат на 4%. При этом, как отметил депутат, итоговый показатель может быть пересмотрен в сторону роста. Окончательное решение ожидается в сентябре.

В отличие от страховых и социальных пенсий, механизм пересмотра военных выплат привязан к уровню денежного содержания военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в мае часть пенсионеров получит дополнительные выплаты. Надбавки предусмотрены для отдельных категорий, включая инвалидов первой группы, шахтеров, а также граждан, достигших 80-летнего возраста.

Читайте также: Две пенсии сразу: российский депутат назвал категории получателей.