Уповая на солнце и ветер: война в Иране напомнила Европе о «зеленом» переходе

Полмиллиарда евро в день.
Как говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть продемонстрировали самый большой месячный рост за всю историю наблюдений — $55 за баррель с начала конфликта к концу марта. 13 апреля после заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива и безрезультатности переговоров с Ираном в Пакистане стоимость фьючерса Brent снова перевалила за $100 за баррель.
Средняя цена газа в Европе по итогам марта выросла в 1,5 раза по сравнению с февралем, примерно до $633 за 1 тыс. куб. м. Подземные хранилища газа (ПХГ) в европейских странах заполнены на 29,5%. У ЕС остается менее полугода на их пополнение до 90% (требование Еврокомиссии), но в «Газпроме» полагают, что запасы в ПХГ к предстоящему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%.
Тем временем Международный валютный фонд прогнозирует, что цены на нефть и газ вырастут в 2026—2027 годах на 100% и 200%, если американо-израильская операция против Ирана затянется.
«Давайте вспомним: с начала конфликта — за 44 дня — наши расходы на импорт ископаемого топлива увеличились более чем на €22 млрд. 44 дня, €22 млрд — и ни одной дополнительной единицы энергии. Это показывает огромное влияние этого кризиса на нашу экономику. И даже если боевые действия немедленно прекратятся, перебои в поставках энергоносителей из Персидского залива сохранятся еще некоторое время», — прокомментировала происходящее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 13 апреля 2026 года.
«Наша цель ясна».
«То, что мы видим на Ближнем Востоке, — это не какой-то далекий кризис. Но в мире, где все взаимосвязано, последствия прямые и немедленные. Это второй кризис (в марте 2022 года цены на нефть превысили $130 за баррель, цены на газ — $3,5 тыс. за 1 тыс. куб. м — прим. ТАСС) ископаемого топлива всего за несколько лет. Все эти события ясно показывают одно: мы платим очень высокую цену за нашу чрезмерную зависимость от ископаемого топлива», — заявила глава ЕК.
Но, продолжила она, у Европы есть такое преимущество, как электроэнергия, производимая из возобновляемых и атомных источников. «Поэтому наша стратегия декарбонизации приобретает все большее значение с каждым днем. Наша цель ясна: нам необходимо наращивать производство доступной и надежной энергии собственного производства», — отметила фон дер Ляйен.
В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в подкасте Глобального совета по ветроэнергетике (GWEC) также заметил: «Нынешний конфликт и кризис, к которому он привел, для меня лишь подчеркивает, насколько важно ускорить наш “зеленый” переход в Европе». Он призвал ускорить выдачу разрешений на строительство ветряных и солнечных электростанций, а также их подключение к энергосети с нескольких лет до полугода.
Прирост на 0,8 процентных пункта в год.
Исследовательская служба Европейского парламента (EPRS) опубликовала в марте 2026 года доклад о развитии возобновляемых источников энергии в ЕС. Согласно ему, импорт ископаемого топлива в ЕС в 2025 году составил приблизительно €396 млрд, в то время как на энергетический переход было потрачено около €330 млрд.
В 2024 году на возобновляемые источники энергии приходилось 25,2% совокупного конечного потребления энергии в ЕС. Доля нефти и газа в общем объеме доступной энергии составила почти 60%, доля ВИЭ — примерно втрое меньше (чуть более 20%).
В электроэнергетике доля возобновляемой генерации составила 47,5% конечного потребления, в отоплении и охлаждении — 26,7%, транспорте — 11,2%. При этом «в производстве электроэнергии ветровая энергия занимала наибольшую долю среди ВИЭ (38%), за ней следовали гидроэнергетика (26,4%) и солнечная энергия (23,4%). На твердое биотопливо приходилось всего 5,8%, на другие возобновляемые источники — оставшиеся 6,4%», — говорится в докладе.
В Директиве о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников установлен целевой показатель — 42,5% конечного потребления должно обеспечиваться за счет ВИЭ. «Это означает, что ЕС придется приложить значительные усилия, чтобы сократить разрыв более чем в 17 процентных пунктов», — признают исследователи EPRS. Согласно отчету о состоянии Энергетического союза 2025 года, общая доля возобновляемой энергии с 2020 года увеличивается на 0,8 процентных пункта в год.
«Деньги есть».
«Основными препятствиями на пути ускоренного внедрения возобновляемых источников энергии можно назвать стоимость капитала, своевременное развитие энергосетей, а также сложные и длительные процедуры получения разрешений как на европейском, так и на национальном уровне», — отмечают авторы доклада EPRS.
Проблему нехватки финансирования признает и Урсула фон дер Ляйен: «Я еще раз призываю государства-члены более эффективно использовать имеющиеся у нас средства ЕС. Деньги есть, вы можете инвестировать их — в электросети, в системы хранения энергии, в аккумуляторы. Пожалуйста, используйте эти деньги сейчас, потому что нам необходимо улучшить нашу энергетическую систему. Но государственных средств недостаточно — нам также необходимо гораздо больше частного капитала».
Объем госдолга некоторых европейских государств, в частности Великобритании и Франции, достиг рекордных за последние 60 лет значений, сообщила в марте газета The Wall Street Journal. В ноябре 2025 года замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил: «В этом году дефицит госбюджета в среднем по ЕС уже достиг 81%. Очень скоро, если им не удастся переломить ситуацию, он достигнет 100%».
Другие приоритеты.
При этом еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс говорил осенью 2025 года, что Еврокомиссия намерена более чем в пять раз увеличить военный бюджет ЕС в рамках следующего семилетнего бюджетного плана на 2028−2034 годы, доведя военные расходы сообщества до €131 млрд с €25,5 млрд, заложенных в бюджетном плане на 2021−2027 годы. По его словам, если все страны ЕС доведут военные расходы хотя бы до 3% ВВП к 2028 году, суммарные военные расходы всего Евросоюза в 2028—2035 годах составят €4,2 трлн.
«Зеленая» энергетика в значительной степени базируется на государственных льготах. Соответственно, в условиях хронических бюджетных дефицитов ряд стран ее попросту не будут поддерживать", — заявил ТАСС промышленный эксперт Леонид Хазанов.
С этим согласна и генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора («НААНС-Медиа») Тамара Сафонова: «На текущий момент сложно предположить новые инвестиции в “зеленую” энергетику в зоне Евросоюза на фоне масштабного кризиса в связи с разрастанием ближневосточного конфликта, роста цен на топливо и нестабильности энергообеспечения с применением ВИЭ».
Тем временем в Китае…
Помимо нехватки средств, есть и другая проблема, с которой столкнется Евросоюз в случае принятия решения об интенсификации развития ВИЭ. Мировым лидером по производству солнечных панелей и ветровых установок в мире является Китай.
«Доля Китая на всех этапах производства солнечных панелей (таких как поликремний, слитки, пластины, ячейки и модули) превышает 80%, — констатируют в Международном энергетическом агентстве. — В стране расположены 10 ведущих мировых поставщиков оборудования для производства солнечных фотоэлектрических панелей». Как отмечается в отчете МЭА, только с 2011 по 2022 год страна инвестировала более $50 млрд в новые мощности по производству фотоэлектрических панелей — в 10 раз больше, чем Европа.
За последние 20 лет Китай создал крупнейшую в мире, наиболее разветвленную и высококонкурентную ветровую индустрию. Расширяет КНР и свое присутствие на мировом рынке. В глобальной цепочке поставок для морской ветроэнергетики доля КНР достигла 60−75% в 2023 году, а с вводом в эксплуатацию разрабатываемых проектов ожидается ее дальнейшее расширение до 60−80% к 2030 году. Эти данные содержатся в отчете GWEC 2025 года.
«Имеющихся в Европе установок будет недостаточно для покрытия ожидаемого спроса начиная с 2026—2027 годов, что потребует дополнительных инвестиций, особенно в сегмент гондол», — говорится в отчете.
Как рождалась новая зависимость.
«В конце нулевых годов ЕС был мировым лидером по объемам производства оборудования для возобновляемой генерации — как по солнечным панелям, так и по ветроэнергетическим установкам. Тогда принимались многие решения европейских властей, связанные с попыткой создать условия для замещения части ископаемого топлива и в целом отрасль, в которой ЕС будет доминирующей величиной мирового масштаба», — рассказывает заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор портала «ИнфоТЭК» Александр Фролов.
По его словам, за прошедшее с тех пор время ситуация в экономике ухудшилась, энергопотребление росло медленнее, чем прогнозировалось, периоды восстановления сменялись и продолжают сменяться периодами кризисов.
«Уже в начале 2010-х китайцы заметили, что выгоднее продавать европейцам не комплектующие для солнечных панелей, а производить их целиком у себя, грузить в контейнеры и доставлять в ЕС. В результате в 2010-х годах практически все значимые производители оборудования для солнечных электростанций в Европе разорились либо переехали в Китай», — пояснил эксперт ТАСС.
Экономические трудности возникали и в сегменте ветроэнергетики. «О них говорят довольно громко на самом высоком уровне последние лет пять. Но с точки зрения властей ЕС, в целом все и так неплохо, потому что установки есть. Правда, сами производители оборудования говорят, что установок не хватает», — отмечает Фролов.
Таким образом, по его словам, уже в прошлом десятилетии стало ясно, что, если Европа хочет реализовать свои планы по декарбонизации, она поменяет одну зависимость на другую — зависимость от ископаемого топлива из России и других стран на зависимость от поставок из Китая".
Как обеспечить стабильность?
Специфика возобновляемых источников заключается в зависимости от природных факторов: если нет солнца или ветра, энергия не вырабатывается. «Не забылись и холодные зимы 2020 и 2021 годов, когда в Европейском союзе остановились ветровые электростанции, солнечные покрывались инеем, и в результате счета за электроэнергию просто зашкаливали», — напоминает Хазанов.
Глава Еврокомиссии уделила внимание и этому аспекту в своем обращении. «Чистые источники энергии нуждаются в лучшей интеграции в энергетическую систему. В настоящее время огромные объемы чистой энергии остаются неиспользованными или даже растрачиваются впустую. Поэтому нам необходимы системы хранения и гибкости, а также ускорение подключения к сети», — отметила она.
Как объясняет Фролов, это означает следующее: «Для стабильной работы энергосистемы с высокой долей ВИЭ жизненно необходимо расширить сети, чтобы в ситуации профицита в одном регионе иметь возможность перенаправлять ее в энергодефицитный регион». Но дефицит или профицит могут возникнуть повсеместно. И на этот случай, по словам эксперта, необходимо включать в сеть большое число аккумуляторов, при производстве или закупке которых также возникает зависимость от стоимости ресурсов (в частности, лития) и других компонентов.
«Кто за это будет платить? Потребитель платит за генерацию и транспортировку электрической энергии. В системе с превалирующей долей ВИЭ будет существенно расти та часть “платежки”, которая формируется за счет сети. И здесь возникает вопрос — а рынок сбыта точно будет?» — спрашивает эксперт. Этим вопросом, по его словам, очевидно, задаются и европейские инвесторы.
Неизбежный лозунг.
По мнению Сафоновой, «призыв к ренессансу “зеленой” энергетики — это скорее лозунг». «Для стабилизации цен на энергоносители, исключения дефицита топлива Евросоюзу необходимо вернуться к переговорам по восстановлению надежных трубопроводных и морских поставок российских углеводородов с учетом использования короткого логистического плеча, что имеет значение на фоне значительного роста стоимости фрахта», — полагает она.
Фролов считает, что ожидать такого поворота событий не стоит. «Риторика ЕС иная — европейские политики говорят не о том, чтобы сворачивать санкционное давление на Россию и нормализовывать отношения, а наоборот — для них появилось лишнее подтверждение того, что они все делали правильно и надо делать это быстрее».
По его словам, призывы к ускоренному «зеленому» переходу — это некая неизбежность. «Ну, а подводные камни, которые разбросаны на пути в светлое “зеленое” будущее, никуда не делись. Это зависимость от иностранных поставщиков, необходимость развития энергосетей, в которые надо вложить сотни миллиардов евро, накопителей, интеллектуальных сетей, которое сейчас упирается в кризис полупроводниковой продукции, — резюмирует он. — Европа сделала ставку, которая уже в течение более полутора десятков лет демонстрирует свою несостоятельность».
Евлалия Самедова.