ВТБ: в весенние каникулы молодежь оформила в три раза больше Пушкинских карт, чем годом ранее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.

Во время весенних каникул российские школьники и студенты по всей стране активно пользовались возможностями программы «Пушкинская карта».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.

Во время весенних каникул российские школьники и студенты по всей стране активно пользовались возможностями программы «Пушкинская карта».

По данным ВТБ, с 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели почти 700 тыс. билетов в кино, театры и музеи, а совокупные расходы по картам превысили 350 млн рублей.

В каникулы интерес к программе традиционно растет — за это время в ВТБ было оформлено более 120 тыс. новых карт, что втрое больше, чем в весенние каникулы прошлого года. Всего с января, когда ВТБ стал банком-оператором программы, молодые люди оформили 6,5 млн карт.

Сейчас в программе «Пушкинская карта» участвуют более 12 тыс. организаций культуры со всей страны. Молодежи доступны свыше 55 тыс. мероприятий, информация о которых представлена на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги Культура».

Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка), оформление займет несколько минут.