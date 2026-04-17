Объем высотного жилья в Москве вырос в четыре раза

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Средняя высота жилых небоскребов в Москве составляет 150 м, за три года объем высотного жилья в столице увеличился более чем в четыре раза, сообщили эксперты, опрошенные ТАСС.
«Средняя высота подобных объектов составляет около 150 метров. Большинство из них не превышают отметку в 100−120 метров, но есть и сверхвысокие жилые комплексы с высотой до 395 метров», — отметил коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.
За три года объем высотного жилья увеличился более чем в четыре раза, продолжил гендиректор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. При этом выбор остается ограниченным: новых проектов почти не выходит. Это поддерживает цену — за 2025 год метр в небоскребах прибавил около 20%. Основной драйвер — дорогие форматы. Продажи в элитных новостройках выросли примерно на 20%, крупные квартиры от 300 квадратов стали уходить в полтора раза чаще", — заключил Летенков.
Все наиболее высокие проекты с квартирами находятся в Москве, добавил Проскурин. Максимальная высота строящегося жилого комплекса в столице — 395 м, а среди новостроек, уже введенных в эксплуатацию (без учета апарт-комплексов), показатель достигает 295 м.
«На рынке первичного жилья Москвы девелоперы сегодня реализуют около 120 проектов с небоскребами (зданиями от 100 м). За последние пять лет показатель вырос практически двукратно. Жилые небоскребы пользуются стабильно высокой популярностью. Наценки исключительно за высоту проектов не предусмотрено», — отметил Проскурин.
По словам Летенкова, спрос на квартиры в небоскребах за последний год не просел, хотя рынок в целом остыл. «В Москве такие проекты держат темп: около 800 сделок в 2025 году и еще примерно 250 за первые месяцы 2026 года. Покупатель здесь другой — сделки проходят без пауз, даже когда в массовом сегменте откладывают покупки из-за ставки», — рассказал эксперт.