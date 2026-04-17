Объем высотного жилья в Москве вырос в четыре раза

За три года объем высотного жилья увеличился более чем в четыре раза, продолжил гендиректор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. При этом выбор остается ограниченным: новых проектов почти не выходит. Это поддерживает цену — за 2025 год метр в небоскребах прибавил около 20%. Основной драйвер — дорогие форматы. Продажи в элитных новостройках выросли примерно на 20%, крупные квартиры от 300 квадратов стали уходить в полтора раза чаще", — заключил Летенков.