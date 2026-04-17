Миллиарды на электросети Новороссии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Еще 3,5 млрд рублей выделит Кабмин на восстановление электросетей в Донбассе и Новороссии.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Они пойдут на обеспечение работ по восстановлению линий электропередачи для десятка объектов и домов, где живут тысячи людей», — отметил председатель правительства.

Мишустин добавил, что за счет этих средств также будет профинансировано приобретение специальной строительной и ремонтной техники, инструментов и агрегатов. Премьер напомнил, что сейчас активно идет реализация программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

