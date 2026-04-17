Япония в 2026 году потратит на оборону рекордные 10,6 трлн иен

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Расходы на оборону в Японии в 2026 финансовом году (начался 1 апреля 2026 года) составят около 1,9% от ВВП страны. Об этом журналистам сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.
По его словам, общий оборонный бюджет с учетом сопутствующих расходов, составит около 10,6 трлн иен ($66,7 млрд). «В пересчете на ВВП это будет порядка 1,9%», — отметил он, пояснив, что отсчет ведется от ВВП 2022 года, когда была принята новая стратегия безопасности. Если же использовать прогнозируемый ВВП 2026 финансового года, то расходы на оборону составят 1,5%, добавил глава японского оборонного ведомства.
Коидзуми напомнил, что повышение оборонных расходов проводится в рамках реализации новой стратегии нацбезопасности. Оборонный бюджет Японии в иеновом выражении в очередной раз станет рекордным, при этом в 2025 году он уже достигал 2% от ВВП, хотя ранее планировалось выйти на такой уровень только к весне 2028 года. Снижение уровня процентного отношения к ВВП в 2026 году обусловлено, в частности, резким ослаблением курса иены к доллару.
Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагала увеличение военных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО, однако премьер-министр Санаэ Такаити уже пообещала, что эта цель будет достигнута досрочно. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет «Тип-12», разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk. Почти сразу после избрания на должность премьера Такаити распорядилась начать пересмотр основных документов в области безопасности, включая стратегию нацбезопасности, мотивировав это тяжелой ситуацией с безопасностью в мире и регионе вокруг Японии.