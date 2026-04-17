В ГД рассказали о праве увеличить налоговый вычет при двух работающих супругах

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Налоговый кодекс РФ предоставляет родителям возможность увеличить сумму стандартного налогового вычета на ребенка за счет отказа одного из супругов в пользу другого, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Налоговый кодекс действительно позволяет одному из родителей отказаться от стандартного вычета на ребенка в пользу второго. В таком случае тот родитель, который остается получателем, будет получать возмещение в двойном размере. Ключевое условие здесь — оба родителя должны иметь официальный доход, облагаемый по ставке от 13 до 22 процентов, и регулярно платить с него налог. Если один из супругов не работает или получает “серую” зарплату, перераспределение вычета невозможно», — предупредил Чаплин.
Депутат подробно разъяснил процедуру оформления: родитель, который решает отказаться от вычета, должен написать заявление в свободной форме на имя работодателя второго родителя. «В заявлении необходимо указать свои персональные данные, данные ребенка, а также приложить копию свидетельства о рождении. Кроме того, отказавшийся родитель обязан ежемесячно предоставлять справку по форме 2-НДФЛ, подтверждающую его доходы», — пояснил он.
«Главная сложность этой схемы — бюрократическая нагрузка. Не каждый готов каждый месяц собирать и передавать справки 2-НДФЛ. Это хлопотно и требует дисциплины, — отметил Чаплин. — Поэтому я рекомендую более простой и надежный путь: оформить получение детского вычета в двойном размере не через работодателя, а через налоговую инспекцию. В этом случае достаточно подать заявление и подтверждающие документы один раз, и инспекция сама произведет перерасчет. Так вы избавите себя от лишней бумажной волокиты», — разъяснил парламентарий.
Он подчеркнул, что механизм перераспределения вычета особенно актуален для семей, где доходы родителей существенно различаются. «Передать вычет тому, у кого зарплата выше, часто оказывается экономически выгоднее, так как налоговая экономия будет больше. Но всегда нужно смотреть на конкретную ситуацию», — полагает Чаплин.