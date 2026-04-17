Нефтепродукты составили более 72% импорта из России в Монголию за I квартал

Поставки бензина увеличились на $71,5 млн.

УЛАН-БАТОР, 17 апреля. /ТАСС/. Нефтепродукты составили 72,6% импорта из РФ, поставки бензина выросли на $71,5 млн в Монголии по итогам трех первых месяцев 2026 года. Об этом сообщил национальный комитет статистики.

«По состоянию на первый квартал 2026 года в Монголии на нефтепродукты приходилось 76,2% импорта из России, поставки бензина увеличились на $71,5 млн. Более 80% всего импорта поступало из России, Китая, Японии, Германии, Республики Корея и США», — привело данные статистическое ведомство.

Минпром Монголии ранее объявил о том, что после введенного в марте Китаем запрета на экспорт нефтепродуктов они будут полностью закупаться в России и соглашение с ней о регулярных поставках нефтепродуктов и авиационного топлива будет окончательно согласовано в ближайшее время. Российско-монгольское соглашение, заключенное во время визита президента РФ Владимира Путина в 2024 году, предполагает поставку 1,8−1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиационного керосина в год на взаимовыгодной основе.

