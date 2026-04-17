Нефтепродукты составили более 72% импорта из России в Монголию за I квартал

Минпром Монголии ранее объявил о том, что после введенного в марте Китаем запрета на экспорт нефтепродуктов они будут полностью закупаться в России и соглашение с ней о регулярных поставках нефтепродуктов и авиационного топлива будет окончательно согласовано в ближайшее время. Российско-монгольское соглашение, заключенное во время визита президента РФ Владимира Путина в 2024 году, предполагает поставку 1,8−1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиационного керосина в год на взаимовыгодной основе.