Россиянам напомнили о штрафах за мойку машин на дачных участках

Автовладельцам может грозить штраф до 3 тысяч рублей за мойку автомобиля на даче из-за нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Об этом РИА Новости заявила юрист Татьяна Лахтина.
Эксперт уточнила, что сточные воды после мойки машин относятся к отходам. Они содержат нефтепродукты, моющие средства и реагенты, которые могут представлять опасность для окружающей среды.
По словам Лахтиной, за нарушение требований обращения с отходами предусмотрена административная ответственность по статьям 8.2 и 6.35 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 2 до 3 тысяч рублей.
