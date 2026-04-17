Средняя зарплата в Нижнекамске превысила 118 тысяч рублей

В первом квартале 2026 года средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Нижнекамска достигла 118 тысяч рублей. А на четырех градообразующих заводах этот показатель еще выше — 144 тысячи рублей. Такие данные на сессии местного совета привел первый заместитель руководителя исполкома района Марсель Хайрутдинов.
По словам Хайрутдинова, основу экономики района составляют «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК» и Kama Tyres. На эти четыре предприятия приходится 84,2 процента всей отгрузки района. За январь-февраль это 104 миллиарда рублей. На заводах трудятся больше 26 тысяч человек.
Общий объем отгруженной продукции в районе за отчетный период составил 123,5 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства — 105,3 процента. Инвестиции по итогам года ожидаются на уровне 124,4 миллиарда рублей. Валовый территориальный продукт в исполкоме прогнозируют в 459 миллиардов рублей. Почти 60 процентов этой суммы даёт промышленность.
Среди главных проектов, которые сейчас реализуют местные предприятия, Хайрутдинов назвал строительство комплекса ЭП-600, запуск производства гексена, этилбензола и стирола, а также расширение выпуска шин до 2,8 миллиона штук в год.