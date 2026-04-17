Средняя зарплата в Нижнекамске превысила 118 тысяч рублей

В первом квартале 2026 года средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Нижнекамска достигла 118 тысяч рублей. А на четырех градообразующих заводах этот показатель еще выше — 144 тысячи рублей. Такие данные на сессии местного совета привел первый заместитель руководителя исполкома района Марсель Хайрутдинов.