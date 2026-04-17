Реконструкция северного обхода Ростова-на-Дону идет по графику

В Ростовской области продолжается масштабная реконструкция северного обхода донской столицы, который является частью Ростовского транспортного кольца. Строительные работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлены на повышение транспортной доступности ростовских жилых микрорайонов, а также на разгрузку городских дорог от транзитного транспорта.
Протяженность реконструируемого участка, проходящего по территориям Мясниковского и Аксайского районов, а также захватывающего часть Ворошиловского района донской столицы, составляет 8,45 километра. Проектом предусмотрено строительство скоростной дороги категории 1Б с четырьмя полосами движения. Ширина земляного полотна на объекте варьируется от 25 до 28 метров при ширине разделительной полосы три метра, а для устройства дорожного полотна используется асфальтобетонное покрытие.
Как отметила заместитель губернатора — министр транспорта Алёна Беликова, сегодня строительная готовность объекта составляет 25%. Подрядная организация ООО «Т-Транс» ведет отсыпку земляного полотна, устройство кюветов, а также укладку слоев дорожного покрытия из органоминеральной смеси и асфальтобетона. Параллельно на мостовом сооружении продолжаются работы по бетонированию консольной части магистрали и деформационного шва.
— Держим на особом контроле ход строительства, поскольку северный обход станет ключевой артерией для регионального транзита. Сейчас на участке завершается подготовка основания под финальные слои асфальтирования, а установленные современные деформационные швы на мостовом переходе рассчитаны на интенсивность движения до 60 тысяч автомобилей в сутки, что в полной мере обеспечит необходимый запас прочности магистрали на десятилетия вперед, — подчеркнула Алёна Беликова.
Реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком строительно-монтажных работ, что позволит обеспечить развитие транспортной инфраструктуры региона в установленные сроки.
