За нарушение Правил благоустройства Иркутска застройщикам грозит штраф

Иркутск, НИА-Байкал — Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации областного центра Евгений Харитонов провел совещание с представителями строительных компаний.

Источник: SuperOmsk.ru

Как сообщает пресс-служба администрации города, участники встречи обсудили вопросы обеспечения порядка на прилегающих к стройплощадкам территориях.

С начала апреля специалисты комитета проверили 24 участка, на которых возводят жилые комплексы, во всех районах города. В большинстве случаев выявлены нарушения в виде отсутствия или бездействия моечных комплексов для очистки ремонтно-строительной техники от загрязнений. В результате грунт попадает на проезжую часть и тротуары за пределами стройки. Также зафиксированы факты ненадлежащего состояния ограждений. Все это нарушает требования Правил благоустройства территории Иркутска и влечет административную ответственность, в том числе в виде штрафа.

«Организация строительного процесса строго регламентирована и требует обеспечения чистоты на прилегающих пространствах и надлежащего внешнего вида площадки. До 15 мая в городе проходит месячник по санитарной очистке — это отличная возможность навести порядок на своих площадках, проверить исправность моечных комплексов, подготовить места для их эксплуатации. Обеспечение чистоты на улицах города — наша общая задача», — подчеркнул Евгений Харитонов.

Участники совещания обязались устранить все полученные замечания, привести свои объекты в соответствие с требованиями. Они также выразили готовность включиться в общегородскую уборку.

Напомним, что по вопросам организации и проведения субботников на любых пространствах города можно обращаться в округа: Свердловский — 52−03−61; Ленинский — 52−03−43; Правобережный — 52−03−89; Октябрьский — 52−03−20 и 52−00−81.