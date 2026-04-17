За нарушение Правил благоустройства Иркутска застройщикам грозит штраф

С начала апреля специалисты комитета проверили 24 участка, на которых возводят жилые комплексы, во всех районах города. В большинстве случаев выявлены нарушения в виде отсутствия или бездействия моечных комплексов для очистки ремонтно-строительной техники от загрязнений. В результате грунт попадает на проезжую часть и тротуары за пределами стройки. Также зафиксированы факты ненадлежащего состояния ограждений. Все это нарушает требования Правил благоустройства территории Иркутска и влечет административную ответственность, в том числе в виде штрафа.