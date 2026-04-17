Россиян предупредили о штрафах за ремонт на балконе: что нельзя делать

Жильцы думают, что балкон — это их личная территория, где можно делать любой ремонт. Однако это не совсем так. Кандидат юридических наук, доцент, преподаватель РАНХиГС, практикующий юрист Екатерина Кудряшова рассказала KP.RU, самовольные изменения балкона часто заканчиваются штрафами и требованием все вернуть обратно.
«Собственник не вправе самовольно переустраивать балкон или лоджию так, чтобы затрагивались фасад, несущие элементы или иное общее имущество. Самовольное переустройство может повлечь не только требование вернуть все в исходное состояние, но и административный штраф по статье 7.21 КоАП РФ — для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей», — отметила юрист.
Балконная плита, например, считается общим имуществом всего дома. Поэтому даже «простое улучшение» своего балкона может быть признано нарушением. По закону это уже может считаться вмешательством в общее имущество дома.
Самые частые ошибки — это расширение балкона или лоджии, перенос батареи отопления и устройство водяного теплого пола без согласования. За такие действия предусмотрена ответственность.
Ранее россиянам напомнили о наказании за незаконную установку кондиционера. По словам Евгения Машарова, за такое нарушение может грозить штраф до 2,5 тысячи рублей.