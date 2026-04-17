До конца года в Иркутске планируют снести 33 аварийных жилых дома

По муниципальной программе «Жилище» предусмотрен демонтаж 25 таких объектов, еще 8 — в рамках реализации договоров комплексного развития территорий силами инвесторов. Все МКД ранее в установленном порядке были признаны аварийными, их жители переселены, сообщает пресс-служба мэрии.
За счет средств городской казны уже выполнили работы на улице Джамбула, 28. В ближайших планах — дома на улицах Василия Ледовского, 13 и 14, Днепровская, 6, 4-я Линия, 16, Камская, 15 и 17, а также в переулке Западный, 4 и Территория Нефтебаза, 2.
На разных этапах находится подготовка демонтажа жилых строений на Баррикад, 54/7 и 52/7, Рабочего Штаба, 33, Первомайской, 38а, Напольной, 96а, Красноказачьей, 13а и 13б, Пискунова, 125, Кайской, 66, Обручева, 10, Чернышевского, 2, Челнокова, 12, Касьянова, 36, 4-й Линии, 26, Иртышской, 5, в Восточном переулке, 11.
«Ликвидация аварийного жилого фонда — одна из приоритетных задач. С одной стороны, такие дома небезопасны для жизни. За счет госпрограммы и инвесторов только в прошлом году в комфортные квартиры переехали более 760 горожан. С другой стороны, ветхие объекты портят облик города. На месте демонтируемых МКД возможно возведение социальных объектов, благоустройство освободившихся пространств. Также земельные участки могут быть включены в границы реализации договоров КРТ», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Планируемые к демонтажу 8 МКД уже внесены в границы КРТ. До конца года планируют завершить расселение и выполнить снос домов на улицах Мухиной, 17, Новокшонова, 1а и 2а, Миронова, 2а/1, Майская, 12 и 14, Сарафановская, 80, Напольная, 117а.