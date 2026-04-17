Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акселератор «Башня PRO. События»: открыт конкурсный отбор на финальный поток

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общественно-культурный центр «Башня» при поддержки фонда «Наш Норильск» объявляет о запуске третьего — финального — потока акселератора социокультурных событий «Башня PRO. События».

Источник: НИА Красноярск

Участников финального потока ждет насыщенная программа из более чем 30 занятий: онлайн- и офлайн-лекции, практические семинары и воркшопы. В процессе обучения они научатся разрабатывать концепцию событий, анализировать аудиторию, выстраивать бюджет, привлекать партнеров и команду, а также оценивать эффективность своих проектов.

Нововведение финального потока станет формирование команды наставников. Такая возможность может быть интересна уже опытным организаторам событий, желающим развивать собственную экспертизу через помощь в реализации проектов участников акселератора.

Для того чтобы стать наставником, необходимо подать заявку на сайте и дождаться обратной связи: arctictower.ru/projects/akselerator/

По итогам акселератора выпускники получат статус событийных резидентов Башни и возможность реализовать свои идеи на площадке общественно-культурного центра. Кроме того, они станут частью профессионального сообщества «PRO.События», объединяющего организаторов, волонтеров и наставников для обмена опытом и запуска новых совместных проектов.

Напомним, образовательная программа открывает возможности для активных горожан, которые хотят создавать культурные проекты и реализовывать собственные идеи на площадках Башни.

Акселератор предлагает полноценное погружение в индустрию производства событий. Прошедших отбор участников ждет работа с настоящими профессионалами и практиками, знающими, как превращать идеи в проекты, о которых все говорят. Курс будет интересен всем, кто хочет научиться делать события, которые привлекают внимание, объединяют людей и оставляют заметный след в городской жизни.

Старт акселератор «Башня PRO.События» состоялся в августе 2025 года.

За время его работы обучение уже прошли более 30 человек. Силами новых событийных резидентов Башни реализовано свыше 10 проектов, участниками которых стали около 500 человек. Это и «Фэшн-вечеринка года», и «Семейный выходной», и «Командный фотоквест», и «Парная йога» и другие интересные проекты.

В течение лета и осени событийная повестка Башни пополнится проектами участников второго потока.

Для участия в конкурсном отборе на финальный поток необходимо ознакомиться с положением, размещенным на сайте, там же заполнить заявку и кратко описать идею события, которое может быть реализовано в Башне: arctictower.ru/akselerator/.

Прием заявок продлится до 13 мая. Старт программы назначен на 23 мая текущего года. Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

16+