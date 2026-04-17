Ветеранам СВО могут открыть доступ к жилью в освобожденных территориях

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости проработать возможность предоставления жилья ветеранам СВО в новых регионах. Об этом он сообщил на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы одной из политических партий.
По его словам, для решения жилищного вопроса могут использоваться различные механизмы, включая льготные программы и приобретение жилья в сельской местности.
Медведев отметил, что речь может идти в том числе о территориях, которые, по его словам, вернулись в состав страны. Он подчеркнул, что многие участники СВО готовы рассматривать возможность проживания в этих регионах.
По мнению политика, ветераны, принимавшие участие в боевых действиях, имеют основания для получения жилья на таких территориях.
Он добавил, что вопрос требует дополнительной проработки на уровне государственных программ.
