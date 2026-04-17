Очереди растут на границе Беларуси и ЕС перед большими выходными

В пятницу утром очередь из 946 легковых автомобилей фиксируется на белорусско-польской границе.
Из них в пункте пропуска «Брузги» оформления ожидают 86 автомобилей, в «Берестовице» — 20, а пункте пропуска «Брест» — 840. Кроме того, в погранпереходе «Берестовица» в очередях стоят пять пассажирских автобусов, в ПП «Брест» — 45.
Небольшая очередь из легкового транспорта образовалась и в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой, там выезда из страны на литовскую территорию ожидают 50 легковых авто.
Также на польском и литовском направлении сохраняются очереди из грузового транспорта, но самое большое скопление фур зафиксировано на границе с Литвой. В двух пунктах пропуска в общем счете насчитывается 390 машин. Из них в пункте пропуска «Каменный Лог» оформления ожидают 140 фур, а в ПП «Бенякони» — 250.
На польском направлении очередь из большегрузов немного меньше — 230 машин. Из них 20 находятся в пункте пропуска «Берестовица», а 210 — в «Козловичах».
На границе Беларуси с Латвией нет ни очередей из грузовиков, ни из легковушек.
Большие выходные.
С 18 по 21 апреля у белорусов так называемые большие выходные, связанные с Радуницей. Обычно в этот период люди едут в том числе и за границу, чтобы побывать у родственников, посетить места захоронений в приграничье.
В связи с этим Госпогранкомитет сообщал о возможном росте пассажиропотока через границу Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. В первую очередь ожидается рост числа легковых автомобилей на погранпереходах.
Белорусские пограничники увеличивают количество смен нарядов, чтобы исключить задержки при оформлении выезда физических лиц.