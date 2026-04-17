Продажи электромобилей с пробегом в Приморье взлетели на 27% в первом квартале

Вторичный рынок электромобилей в Приморском крае показал рост на 27% по итогам первого квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на заметную динамику, доля таких машин в общем объёме продаж остаётся символической — всего 0,2%. Средняя стоимость приобретаемого авто с электрическим двигателем увеличилась на 19% и составила 966 тысяч рублей, сообщила пресс-служба автопортала «Дром».
«Львиную долю в 80% рынка по-прежнему занимает Nissan Leaf. За год продажи Leaf выросли на 12%, а средняя цена сократилась на 4% до 573 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что 59% реализованных Leaf сошли с конвейера в 2011—2013 годах. Однако интерес к более современным версиям стремительно растёт: продажи машин 2018 года выпуска подскочили в шесть раз, модели 2015 года стали покупать вдвое чаще, а экземпляров 2017 года — на 50% больше.
Вторую строчку рейтинга популярности разделили американский седан Tesla Model 3 и китайский премиальный Zeekr 001. Жители региона чаще обращали внимание на Tesla 2021 года выпуска, отдавая за неё в среднем 3 млн рублей. За Zeekr 001 преимущественно 2023 года покупателям приходилось выкладывать значительно больше — около 5,5 млн рублей.
Третье место заняли среднеразмерный кроссовер Nissan Ariya и компактный японский кей-кар Mitsubishi Minicab MiEV. Ariya интересовала приморцев в версиях 2022 и 2024 годов, её приобретали по цене до 2,7 млн рублей. Mitsubishi покупали в основном 2013−2014 годов выпуска, средняя стоимость такой машины составила 400 тысяч рублей.
Остальные модели на вторичном рынке электромобилей Приморья встречались в единичных экземплярах. Среди них аналитики выделяют Tesla Model Y, Nissan Sylphy, фургон Nissan e-NV200, компактный хэтчбек Mitsubishi i-MiEV и флагманский внедорожник Zeekr 9X.
Напомним, что цены на подержанные автомобили начали снижаться с начала текущего года, причем наибольшая динамика наблюдается в среднеценовом сегменте и классе люкс. Так, некоторые марки и модели потеряли до 150−200 тысяч рублей в цене, тогда как недорогие автомобили практически не подешевели.