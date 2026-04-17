Среди клиентов «сети НДС» на ₽1,2 трлн нашлись мерчендайзеры и строители

Среди клиентов раскрытой в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры гигантской сети «бумажного НДС» на ₽1,2 трлн были строительные компании, дистрибуторы электроники и участники рынка мерчендайзинговых услуг, а также продавцы топлива и клининговые компании, рассказали два источника РБК, знакомые с деталями расследования. Накануне по делу о «бумажном НДС» прошли обыски по более 20 адресам.
По словам одного из источников РБК, клиенты находили площадку, как правило, в даркнете или по «сарафанному радио» — новых приводили старые.
«К услугам площадки обращались и строительные фирмы, и компании с большой численностью персонала, так называемые человекоёмкие отрасли, желающие уклониться не только от уплаты НДС, но и от страховых взносов и НДФЛ. Тут речь идет уже не только о покупке подложных счетов-фактур, но и об обналичивании части денег, чтобы платить зарплаты сотрудникам в “конверте”, перечисляет он, называя среди клиентов площадки также дистрибуторов электроники, продавцов топлива, клининговые фирмы и др.
Источники РБК, знакомые с деталями вскрытой схемы, говорят, что в топ крупнейших пользователей услуг «площадки» входили участники рынка мерчендайзинговых услуг. Такие компании занимаются раскладкой продуктов на полках магазинов, проверяют наличие товаров и сроки годности, проводят рекламные акции и т. д.
Правоохранительные органы сейчас устанавливают степень осведомленности руководителей и бенефициаров компаний, которые пользовались «площадкой», говорит источник РБК, близкий к следствию.
По его словам, если клиенты не докажут реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, будет рассматриваться вопрос о выездных проверках. «Тогда материалы будут передаваться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел», — заключил источник РБК.
