Штраф за мойку авто на даче — владельцам грозит до 3 тысяч рублей

Автовладельцам в России может грозить штраф до 3 тысяч рублей за мойку автомобиля на дачном участке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяну Лахтину.
По ее словам, вода, остающаяся после мойки машины, рассматривается как отход, поскольку содержит нефтепродукты, моющие средства и реагенты.
За нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьями 8.2 и 6.35 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей.
Юрист также отметила, что региональные нормы могут вводить дополнительные ограничения. В ряде случаев мойка автомобилей в неустановленных местах, включая дачные участки, может квалифицироваться как правонарушение.
