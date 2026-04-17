«Норникель» входит в мировую тройку лидеров индустрии по внедрению ИИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в компании, а также оценил перспективы развития нейросетей в российской промышленности и в стране в целом. По словам Потанина, уровень внедрения ИИ в российских компаниях втрое ниже среднемирового, однако крупная промышленность ломает стереотипы.
Так, «Норникель» наряду с Tata Steel и POSCO входит в мировую тройку лидеров индустрии по внедрению ИИ.
Для «Норникеля» инновации — один из стратегических приоритетов развития. Компания развивает технологии на базе глобальных трендов — искусственный интеллект, новые материалы и умное производство. ИИ активно внедряется на производстве с 2021 года, и сейчас более 80% ключевого оборудования на всех площадках работает с использованием алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения.
Нейросети управляют 70% агрегатов в обогащении и принимают решения в 100 раз чаще живых операторов. В условиях кадрового дефицита ИИ компенсирует нехватку экспертизы на удаленных площадках.
«В случае “Норникеля” экономический эффект от ИИ — это уже десятки миллиардов рублей, значимая для нашей компании сумма, — подчеркнул Владимир Потанин. — И этот эффект постоянно растет. К 2030 году мы рассчитываем получать порядка 50 и более миллиардов рублей за счет применения технологий».
При помощи искусственного интеллекта «Норникель» развивает тему металловедения и изучает свойства палладия.
«Мы научились при помощи палладия замещать другие материалы, такие как платина и иридий. Первые полтонны палладия отправили в Китай для производства стекловолокна. В дальнейшем мы замахиваемся на изменение кристаллической решетки палладия. Можем получить металл с заранее заданными свойствами, и его применение станет очень широким».
Для достижения высокой точности работы ИИ-агентов в проектировании «Норникель» продолжит развивать собственную доменную модель MetalGPT. Это фундаментальная модель для металлургии, обученная на отраслевых данных. Она уже показывает лучшие результаты, чем модели общего профиля в решении задач технологий и при разработке производственных агентов.
Технологии машинного обучения применяются для создания новых материалов и расширения рынков сбыта — в том числе в Азии. Это переводит российскую индустрию в высокотехнологичный сегмент.
Однако, как подчеркнул Владимир Потанин, развитие ИИ не исключает человека: «Искусственный интеллект не должен нас заменить, он должен нам помогать. Какой бы ИИ ни внедрили, мы остаемся людьми, и человеческий аспект в принятии решений сохранится».