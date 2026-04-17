«Норникель» входит в мировую тройку лидеров индустрии по внедрению ИИ

Для «Норникеля» инновации — один из стратегических приоритетов развития. Компания развивает технологии на базе глобальных трендов — искусственный интеллект, новые материалы и умное производство. ИИ активно внедряется на производстве с 2021 года, и сейчас более 80% ключевого оборудования на всех площадках работает с использованием алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения.