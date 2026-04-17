Власти Екатеринбурга разработали новые меры поддержки садоводов

С основным докладом о результатах прошлогодней кампании и планах на 2026 год выступил директор департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин. Он напомнил, что в 2025-м общий объем субсидий, направленных на нужды товариществ, составил почти 13 миллионов рублей. Из этой суммы 7 миллионов ушло на починку ЛЭП, 3 миллиона — на противопожарные мероприятия (обустройство проездов, щитов и водоисточников), а порядка 2,98 миллиона — на ремонт внутрипоселковых дорог.