Власти Екатеринбурга разработали новые меры поддержки садоводов

В границах мегаполиса сегодня насчитывается 662 СНТ, многие из которых фактически превратились в полноценные жилые кварталы.
«Сегодня такие территории становятся местом постоянного проживания наших горожан, поэтому поддержка СНТ является важным направлением нашей работы. Мы стремимся сделать жизнь здесь комфортной и безопасной, особенно для пожилых людей, которые составляют основную часть садоводов», — открыл заседание Алексей Орлов.
С основным докладом о результатах прошлогодней кампании и планах на 2026 год выступил директор департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин. Он напомнил, что в 2025-м общий объем субсидий, направленных на нужды товариществ, составил почти 13 миллионов рублей. Из этой суммы 7 миллионов ушло на починку ЛЭП, 3 миллиона — на противопожарные мероприятия (обустройство проездов, щитов и водоисточников), а порядка 2,98 миллиона — на ремонт внутрипоселковых дорог.
Чиновник также отметил, что этой весной разработано свежее положение о порядке выделения субсидий, полностью соответствующее федеральным стандартам. По итогам конкурсного отбора в прошлом году финансирование одобрили для 55 заявок от 44 товариществ. Чаще всего садоводы запрашивали деньги на электрику (26 заявок), затем шли дороги (15) и противопожарные нужды (14).
В 2026 году правила игры немного изменились. Максим Чаплыгин пояснил, что из списка разрешенных целей исключили ремонт дорог внутри СНТ. Акцент решено сделать на более острых проблемах, связанных с электричеством и пожарной безопасностью. Дело в том, что многие товарищества десятилетиями не могут передать ветхие сети на баланс профильных организаций — те отказываются принимать разрушенное оборудование. Это приводит к постоянным авариям, скачкам напряжения, высоким рискам возгораний и сложностям при подключении новых участков.
«В связи с этим в текущем году запланировано перераспределение бюджетных средств с увеличением объема субсидий соответственно на 2 направления субсидий: проведение противопожарных мероприятий и ремонта линий электропередачи, а также увеличение предельного объема совокупной поддержки одному получателю субсидий — не более 700 тысяч рублей», — добавил Максим Чаплыгин.
Прием заявок от садоводов начнется ближе к концу лета — в августе-сентябре. Итоги конкурса подведут в ноябре-декабре 2026 года. В мэрии рассчитывают, что поддержку в этом сезоне получат как минимум 30 товариществ. Общий объем финансирования распределят между двумя приоритетными направлениями: противопожарные меры и ремонт ЛЭП.