Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал региональные власти не закрывать, а развивать местные производства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением в ответ на обращения граждан Саратовской области, которые пожаловались на закрытие птицефабрик в Балтайском и Татищевских округах региона. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».
Он обратил внимание, что работа предприятий — это зона ответственности инвесторов, которые приобрели фабрики и обязаны были их модернизировать. Однако на выездах в регион Володин видит пустые, заброшенные предприятия.
Спикер Госдумы призвал обратить внимание на текущую ситуацию региональные власти, которые должны обеспечивать рабочие места в регионе, где такие производства — градообразующие.
«Речь идет о рабочих местах. Если они будут высокооплачиваемыми, у нас никто не будет уезжать из области на заработки ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, ни в другие регионы», — заявил Вячеслав Володин.