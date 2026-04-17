Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал региональные власти не закрывать, а развивать местные производства

Спикер парламента отреагировал на обращения жителей Саратовской области, которые жаловались на закрытие двух птицефабрик в регионе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением в ответ на обращения граждан Саратовской области, которые пожаловались на закрытие птицефабрик в Балтайском и Татищевских округах региона. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».

Он обратил внимание, что работа предприятий — это зона ответственности инвесторов, которые приобрели фабрики и обязаны были их модернизировать. Однако на выездах в регион Володин видит пустые, заброшенные предприятия.

Спикер Госдумы призвал обратить внимание на текущую ситуацию региональные власти, которые должны обеспечивать рабочие места в регионе, где такие производства — градообразующие.

«Речь идет о рабочих местах. Если они будут высокооплачиваемыми, у нас никто не будет уезжать из области на заработки ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, ни в другие регионы», — заявил Вячеслав Володин.

