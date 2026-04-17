Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передавать показания счётчиков тепла и горячей воды

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам, которые получают тепло и горячую воду от «Т Плюс», о передаче показаний индивидуальных счётчиков. Очередной период их приёма продлится до 25 апреля.
Юридические лица могут направить данные с помощью дистанционных сервисов:
— личного кабинета клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;
— мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс»;
— сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса».
Форма передачи показаний на сайте доступна с 15 по 25 число каждого месяца.
Физические лица могут передать показания через онлайн-сервис своего расчётно-кассового центра (РКЦ):
— АО ВЦ «Инкомус»;
— ПАО «Пермэнергосбыт»;
— АО «КРЦ-Прикамье».
Уточнить, какой РКЦ обслуживает именно вас, можно в квитанциях за тепло и горячую воду.
Обращаем внимание, что необходимо передавать показания, даже если они равны нулю. Это важно для качественного учёта данных ваших счётчиков.
Важно также соблюдать сроки поверки приборов учёта и направлять акты о пройденной поверке в ваш РКЦ, а юридическим лицам — также в Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».
Найти информацию обо всех способах передачи показаний можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».
Кроме того, показания приборов учёта и горячего, и холодного водоснабжения необходимо направлять и в ООО «Новогор-Прикамье». Способы передачи указаны на сайте компании.
