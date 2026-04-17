Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передавать показания счётчиков тепла и горячей воды

Юридические лица могут направить данные с помощью дистанционных сервисо.

Источник: Комсомольская правда

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам, которые получают тепло и горячую воду от «Т Плюс», о передаче показаний индивидуальных счётчиков. Очередной период их приёма продлится до 25 апреля.

Юридические лица могут направить данные с помощью дистанционных сервисов:

— личного кабинета клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;

— мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс»;

— сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса».

Форма передачи показаний на сайте доступна с 15 по 25 число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания через онлайн-сервис своего расчётно-кассового центра (РКЦ):

— АО ВЦ «Инкомус»;

— ПАО «Пермэнергосбыт»;

— АО «КРЦ-Прикамье».

Уточнить, какой РКЦ обслуживает именно вас, можно в квитанциях за тепло и горячую воду.

Обращаем внимание, что необходимо передавать показания, даже если они равны нулю. Это важно для качественного учёта данных ваших счётчиков.

Важно также соблюдать сроки поверки приборов учёта и направлять акты о пройденной поверке в ваш РКЦ, а юридическим лицам — также в Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

Найти информацию обо всех способах передачи показаний можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».

Кроме того, показания приборов учёта и горячего, и холодного водоснабжения необходимо направлять и в ООО «Новогор-Прикамье». Способы передачи указаны на сайте компании.

