Производители алкоголя в Нижегородской области увеличили выручку в 2025

В марте текущего года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту Владимиру Путину отчет о значительном сокращении потребления алкоголя в регионе на 14,6% за 2025 год. Параллельно с этим наблюдается рост доходов у большинства предприятий, занимающихся производством пива и водки в области, сообщили в NN.RU.
Так, прибыль увеличил один из нижегородских производителей алкогольных напитков, специализирующийся на водке, коньяке, джине и настойках, который осуществляет поставки своей продукции не только в 75 российских регионов, но и в такие страны, как Казахстан, Армения, Киргизия, Китай и Турция.
Согласно информации от «Контур. Фокуса», с 2023 года финансовые показатели этой компании демонстрируют уверенный рост: выручка увеличилась с 2,4 миллиарда рублей до 2,9 миллиарда по итогам 2025 года. Чистая прибыль за предыдущий отчетный год составила 290 миллионов рублей, а на начало 2026 года чистые активы компании оцениваются в 1,3 миллиарда рублей. Предприятие обладает правами и лицензиями на 124 товарных знака.
История другой компании, связанной с нижегородским промышленником Долговым, началась в конце XX века с производства местной водки. По данным «Контур. Фокуса», за последние два года выручка данной компании существенно возросла, достигнув 240,6 миллиона рублей против 179,5 миллиона. Чистая прибыль по итогам 2025 года составила два миллиона рублей, а общая стоимость активов достигла 167,7 миллиона рублей.
Выручка в Нижегородской области упала только у пивоваренного завода в Дзержинске. За 2025 год чистый убыток предприятия составил 24 млн рублей. Также уточняется, что у компании есть задолженность по налогам.
