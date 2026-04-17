ЛРТ Астаны и Дубая: у нас дешевле и быстрее

Его протяжённость достигает 75 километров, и каждый поезд движется без машиниста. Астана только готовится к запуску LRT, сообщает El.kz.
В строительство дубайской подземки инвестировано более 8 миллиардов долларов США. Астана, по открытым данным, потратила около 1,8 миллиарда на свой LRT. При этом астанинский проект соединит аэропорт с новым вокзалом за 40 минут поездки, что для города с суровым климатом является стратегической задачей.
Интервалы движения покажут, насколько плотно будет загружена линия. В часы пик дубайское метро подъезжает каждые 3 минуты, а в обычное время — каждые 5−7 минут. В Астане обещают интервал от 5 до 10 минут, что вполне достойно для старта.
Разница объясняется количеством составов: в Дубае одновременно курсирует 79 поездов, тогда как на линию столицы выйдут 15 составов плюс ещё 4 в резерве.
Вместимость вагонов оказалась почти одинаковой. Один дубайский поезд берёт на борт около 640 пассажиров. Астанинский состав рассчитан на 652 человека.
Но время работы отличается: дубайское метро открыто с 5 утра до полуночи, а в пятницу — с 10 утра. В Астане LRT будет ходить с 6:00 до 23:00 без выходных.
Главное различие — цена проезда. Билет в дубайском метро стоит от 3 до 11 дирхамов в зависимости от зоны и времени суток, что составляет от 400 до 1400 тенге. Астана устанавливает единый тариф в 200 тенге за всю поездку. Для пассажиров, которые едут из аэропорта в центр, это почти незаметная плата.
Технически обе системы полностью беспилотны, но дубайцы достигли этого ещё в 2009 году. Астана только весной 2026 года начнёт регулярную эксплуатацию.
У Дубая выше «бумажная» максималка: поезда могут разгоняться до 110 км/ч, тогда как у LRT Астаны проектная максимальная скорость составляет 80 км/ч. Однако это числа из паспортных данных, а реальная жизнь на линии вносит свои коррективы.
Средняя эксплуатационная скорость оказывается куда более показательной. Для Астаны этот параметр уже известен — 39,5 км/ч. Именно с такой средней скоростью поезд будет преодолевать расстояние от аэропорта до нового вокзала.
Дубайское метро, при своей паспортной максималке в 110 км/ч, в реальности движется медленнее из-за частых остановок.