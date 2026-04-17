Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что будет с тенге на новой неделе: рынок ждёт сигналов от нефти и Нацфонда

Новая торговая неделя для казахстанского валютного рынка начинается в спокойном режиме.

Источник: DKNews.kz

Основные драйверы курса тенге остаются прежними

Основные факторы, влияющие на курс тенге, остаются неизменными: внутренние бюджетные потоки и ситуация на мировом рынке энергоносителей. Об этом сообщает DKNews.kz.

Внутренний рынок: поддержка со стороны бюджета и Нацфонда

Первый ключевой фактор для тенге — это внутренние финансовые потоки, связанные с бюджетными трансфертами из Нацфонда. Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе баланс сохраняется, однако устойчивость этого равновесия во многом зависит от внешних факторов.

По оценкам рынка, существенных изменений в бюджетной политике не ожидается. Монетарная политика остаётся последовательной и прозрачной, а внутренний валютный фон формирует поддержку для тенге. Такая предсказуемость считается позитивным фактором, который снижает волатильность курса.

Нефть остаётся главным источником неопределённости

Второй ключевой сегмент — рынок нефти — остаётся менее определённым. В последние дни Brent удерживается в боковом движении на фоне ожидания новостей с Ближнего Востока. Однако значимых сигналов пока не поступает, и рынок остаётся в режиме паузы. Это означает, что нефть пока не задаёт сильного тренда для тенге, реакция валютного рынка остаётся ограниченной, а любое движение цен на сырьё может быстро изменить ситуацию. Именно нефтяной фактор остаётся главным источником потенциальной волатильности на новой неделе.

Прогноз по валютам на неделю: диапазоны сохраняются

Ожидания по основным валютным парам на предстоящую неделю выглядят следующим образом:

  • Доллар США: 465−480 тенге.

  • Евро: 545−565 тенге.

  • Рубль: 6,00−6,40 тенге.

  • Китайский юань: 69−70 тенге.

Аналитики подчёркивают, что рынок, скорее всего, останется в рамках диапазонной торговли без выраженного тренда.

Рубль/тенге: зона повышенной чувствительности

Особое внимание по-прежнему приковано к паре рубль/тенге. Ожидается, что именно здесь возможны наиболее резкие движения. Причины: колебания рубля на межбанковском рынке России, высокая чувствительность краткосрочных потоков и реакция на внешние новости и сырьевые рынки. Это может приводить к ускоренным внутридневным изменениям курса.

Итог: рынок ждёт импульса извне

В целом валютный рынок Казахстана входит в неделю в состоянии ожидания. Внутренние факторы остаются стабильными, однако внешний фон — прежде всего нефть — способен быстро изменить динамику. Пока базовый сценарий остаётся нейтральным: движение в заданных диапазонах и реакция на внешние сигналы.

