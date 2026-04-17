Общественные контролёры проверили состояние дорог Красноярск — Элита и Минино — Бугачево после зимы

Реконструкция трассы Красноярск — Элита началась в 2021 году, работа прошла в четыре этапа, с поочередным введением в эксплуатацию. Комиссия обследовала первые два участка трассы со стороны Красноярска, вблизи остановки «Озеро-парк», и отрезок с надземным пешеходным переходом, который открыли в 2024 году. На обоих участках подрядчик отсыпал и укрепил земполотно, расширил проезжую часть до четырех полос, уложил новое асфальтобетонное покрытие, смонтировал барьерное ограждение и освещение, проложил тротуары. В ходе проверки специалисты зафиксировали несколько дефектов.