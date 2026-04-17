Общественные контролёры проверили состояние дорог Красноярск — Элита и Минино — Бугачево после зимы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожники завершают проверку гарантийных объектов, работы на которых выполнены в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни».
С представителями регионального отделения Народного Фронта специалисты обследовали трассы Красноярск — Элита и Минино — Бугачево.
Реконструкция трассы Красноярск — Элита началась в 2021 году, работа прошла в четыре этапа, с поочередным введением в эксплуатацию. Комиссия обследовала первые два участка трассы со стороны Красноярска, вблизи остановки «Озеро-парк», и отрезок с надземным пешеходным переходом, который открыли в 2024 году. На обоих участках подрядчик отсыпал и укрепил земполотно, расширил проезжую часть до четырех полос, уложил новое асфальтобетонное покрытие, смонтировал барьерное ограждение и освещение, проложил тротуары. В ходе проверки специалисты зафиксировали несколько дефектов.
Также комиссия обследовала трассу Минино — Бугачево, которую отремонтировали в прошлом сезоне. Тогда дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили остановку с пешеходным переходом на первом километре дороги, нарезали водоотводные канавы, расчистили полосу отвода, отсыпали обочины, установили новое барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку. По итогам проверки серьёзных замечаний не выявили.
Напомним, что в этом году по нацпроекту планируется провести работу на 59 объектах региональной дорожной сети — восстановить 168 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов.