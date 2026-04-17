Поставки российской нефти по морю упадут до минимума

Морской экспорт нефти из России за неделю с 6 по 12 апреля упал на 16,1%, до 291 тысячи тонн в сутки — это минимальный показатель с июня 2024 года. Данные Центра ценовых индексов приводит «Коммерсантъ».

По оценке аналитика Давида Мартиросяна, по итогам месяца поставки могут снизиться до 310−360 тысяч тонн в сутки, что станет самым низким значением с 2023 года. Причина — нарушения в работе нефтеналивных терминалов в Чёрном и Балтийском морях после атак беспилотников.

Сильнее всего пострадал Новороссийск: отгрузка там упала на 73%, до 19 тысяч тонн. Порты Приморск и Усть-Луга сохранили экспорт на пониженном уровне прошлой недели — 54 и 46 тысяч тонн соответственно. Участники рынка не ждут восстановления поставок из Новороссийска до конца апреля.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков отмечает, что простой в нескольких крупных портах создаёт системные проблемы. Если ситуация не изменится, экспортёрам придётся сокращать добычу — хранить нефть негде. Впрочем, часть снижения может быть связана с продажей объёмов, уже находившихся в море на танкерах, допускает управляющий партнёр Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Но удары по портам грозят и ростом страховых премий, что ударит по экономике экспорта даже при восстановлении инфраструктуры.

Читайте также: «Суд по “Северным потокам” стартовал — требуют €580 млн страховки».

