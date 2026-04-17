Импорт корейской лапши в РФ резко увеличился — данные за квартал

Поставки лапши из Южной Кореи в Россию по итогам первого квартала 2026 года выросли более чем в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статистики.

За январь—март экспорт составил 15,5 млн долларов, что в 2,1 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основной объем поставок приходится на лапшу быстрого приготовления, также импортируется рисовая лапша.

В марте стоимость поставок достигла 4,6 млн долларов. По сравнению с февралем показатель снизился на 1%, однако в годовом выражении вырос в 2,6 раза.

По итогам марта Россия заняла 11-е место среди крупнейших покупателей корейской лапши. В числе лидеров — Китай, США, Нидерланды, Япония и Великобритания.

Одновременно зафиксировано снижение поставок дамплингов. В первом квартале их импорт сократился на четверть и составил 282 тыс. долларов. В марте снижение достигло 41% в месячном выражении и 20% в годовом — до 83 тыс. долларов.

