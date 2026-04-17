В Жамбылской области впервые за 20 лет восстановили важный водный объект

Впервые за 20 лет очищен регулятор на канале «Аксай» в Жуалынском районе Жамбылской области, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации, регулятор вмещает 60 тыс. кубометров воды и обеспечивает поддержание стабильной подачи воды на 2000 га орошаемых земель.

«Канал “Аксай” обеспечивает поливной водой угодья 75 крестьянских хозяйств. Основными выращиваемыми культурами являются картофель, многолетние травы, овощи и зерновые», — говорится в публикации ведомства за 17 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в двух районах Туркестанской области для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель проведены работы по промывке почвы. Для этого понадобились сотни миллионов кубометров воды.