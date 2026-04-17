Какой курс доллара прогнозируют на 2026 год в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара установился на уровне 471,46 тенге — за день он опустился почти на 3 тенге. В предыдущие дни наблюдалось укрепление американской валюты. При этом эксперты, которых опросил Национальный банк РК, считают, что доллар может дорожать дальше.
Так, средний курс на 2026 год прогнозируется на уровне 515 тенге. На 2027 год ожидается повышение до 532,5 тенге, а на 2028 год — до 550 тенге в среднем за доллар. Интересно, что эти показатели, хоть и заметно выше текущего курса доллара в стране, на деле более позитивные, чем те, что прогнозировались месяцем ранее — тогда эксперты считали, что средний курс доллара на 2026 год составит 535 тенге.
Как отмечается в результатах опроса, улучшение прогноза связано с более высокими ценами на нефть. Однако это почти не повлияло на инфляционные ожидания. Эксперты считают, что по итогам 2026 года темпы роста цен на товары и услуги в Казахстане составят 10%, против текущих 10,3% по итогам марта.
В 2027 году ожидается снижение инфляции до 8,6%, а в 2028 году — до 7%. На этом фоне ожидается снижение базовой ставки к концу 2026 года до 15,9% (сейчас 18%). Медианная оценка на 2027 год составила 13,3%. Ожидания на 2028 год установились на уровне 11,3%.
Впрочем, важно отметить, что это лишь прогнозы. Они нужны для того, чтобы понимать происходящие события в экономике Казахстана, но строить на их основе свою инвестиционную стратегию не стоит. К тому же, как отметили в Нацбанке, многие эксперты давали прогнозы, которые отличались друг от друга.