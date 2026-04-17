Изменилась регистрация несчастных случаев на производстве

полное наименование работодателя, вид деятельности; юридический адрес работодателя; время и дата несчастного случая; место несчастного случая; вид происшествия, приведшего к несчастному случаю; фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего; пол (мужской, женский); возраст пострадавшего; профессия, должность пострадавшего; стаж работы пострадавшего по данной профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай (профессиональное заболевание); даты проведения инструктажа и проверки знаний; даты прохождения медицинских осмотров; количество полных часов от начала работы; обстоятельства несчастного случая; основные причины несчастного случая; очевидцы несчастного случая; физическое состояние пострадавшего в момент несчастного случая; степень тяжести травмы пострадавшего; диагноз пострадавшего; мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения профилактики, направленные на предотвращение несчастных случаев; степень вины (работодателя и работника).