Изменилась регистрация несчастных случаев на производстве

Так, уточняется, что направление работодателем в уполномоченный государственный орган по труду сведений о заключенном договоре обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей осуществляется путем автоматизированной передачи сведений из базы данных в цифровую систему «Охрана труда и безопасность».
Цифровая система «Охрана труда и безопасность» — это цифровая система, предназначенная для автоматизации учета результатов проверок государственных инспекторов труда, расследований несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью.
Предусматривается, что работодатель направляет акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, через цифровой портал «Электронная биржа труда».
Для направления акта о несчастном случае, связанного с трудовой деятельностью, через цифровой портал «Электронная биржа труда» работодатель регистрирует личный кабинет с подтверждением электронной цифровой подписью.
В личном кабинете работодатель прикрепляет акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, в электронном формате в виде сканированной копии и отправляет в цифровую систему по охране труда и безопасности, подписав электронной цифровой подписью.
Регистрация и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, осуществляется территориальным подразделением в цифровой системе по охране труда и безопасности по месту государственной регистрации работодателя.
Каждый акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, вносится территориальным подразделением в цифровую систему по охране труда и безопасности в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления от работодателя акта о несчастном случае, в котором содержатся следующие сведения:
полное наименование работодателя, вид деятельности; юридический адрес работодателя; время и дата несчастного случая; место несчастного случая; вид происшествия, приведшего к несчастному случаю; фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего; пол (мужской, женский); возраст пострадавшего; профессия, должность пострадавшего; стаж работы пострадавшего по данной профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай (профессиональное заболевание); даты проведения инструктажа и проверки знаний; даты прохождения медицинских осмотров; количество полных часов от начала работы; обстоятельства несчастного случая; основные причины несчастного случая; очевидцы несчастного случая; физическое состояние пострадавшего в момент несчастного случая; степень тяжести травмы пострадавшего; диагноз пострадавшего; мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения профилактики, направленные на предотвращение несчастных случаев; степень вины (работодателя и работника).
Учету подлежат несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.