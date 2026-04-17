Рост цен на яйца, сахар и смартфоны ускорили годовую инфляцию в Прикамье: что еще подорожало

«В продовольственном секторе заметнее всего подорожали яйца и сахар. Этому способствовали повышенный предпраздничный спрос, рост затрат производителей и снижение объема предложения на отечественном рынке. При этом рост цен на продукты питания в целом замедлился», — рассказали в отделении Банка России по Пермскому краю.
В ведомстве добавили, что непродовольственные товары подорожали в марте сильнее, чем в феврале, в том числе из-за переноса роста затрат производителей и продавцов в конечные цены, а также из-за ослабления рубля.
«Из-за роста расходов ретейлеров на логистику и аренду стали дороже смартфоны, беспроводные наушники и телевизоры. При этом подешевели стиральные машины, ноутбуки и планшеты, что было вызвано снижением спроса», — пояснили в реготделении Центробанка РФ.
Если говорить о секторе услуг, то здесь заметно подорожал отдых за рубежом. На это повлияли старт туристического сезона, сокращение предлагаемых маршрутов и ослабление рубля.
Отметим, что уровень инфляции в Пермском крае традиционно выше среднероссийского показателя. В целом по стране инфляция в марте составила 5,9%.
