Рост цен на яйца, сахар и смартфоны ускорили годовую инфляцию в Прикамье: что еще подорожало

ПЕРМЬ, 17 апреля, ФедералПресс. В марте ускорилась инфляция в Пермском крае, достигнув 7,1%. Для сравнения, в феврале 2026 года она была на уровне 6,7%. Как пояснили в прикамском отделении Банка России, в основном ускорение инфляции вызвано ростом цен на отдельные продукты питания и непродовольственные товары.