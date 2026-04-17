Казахстан лидирует в ЕАЭС по производству сельхозпродукции — ЕЭК

АСТАНА, 17 апр — Sputnik. В январе-феврале 2026 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2025-го.
Такие данные представила Евразийская экономическая комиссия, рост наблюдался почти во всех государствах Союза.
Лидером стал Казахстан, республика увеличила выпуск продукции на 3,4%. Следом идут:
Беларусь — на 2,8%;
Кыргызстан — на 2,6%;
Россия — на 0,7%.
Данные по Армении представлены не были, отметили в ЕЭК. При этом производство молока увеличилось на 1%, а яиц — на 2,4%.