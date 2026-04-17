Финансовые услуги стали доступнее жителям Солнечного

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на пр. 60 лет Образования СССР, д. 21 открылся новый офис ВТБ. Теперь банковская инфраструктура доступна жителям Солнечного, одного из самых удаленных микрорайонов города, где ВТБ не был представлен раньше.
Отделение стало четвертым пространством, открытом в Красноярске в новом формате.
Пространство офиса обустроено с учетом максимального комфорта посетителей и качества обслуживания. В новой точке предусмотрена удобная зона ожидания с электронной очередью, кофейный автомат, в клиентской зоне работает Wi-Fi. Для конфиденциальных встреч предусмотрена переговорная комната. В круглосуточной зоне установлены два банкомата с расширенным набором функций.
«Микрорайон Солнечный — быстрорастущий район, место жизни около 70 тысяч горожан, которым, как и всем нам, ежедневно приходится решать финансовые вопросы. Именно для них мы создали новое банковское пространство и постарались учесть самые современные требования. Очевидно, что новое отделение очень востребовано: за 10 дней работы здесь побывали около 500 человек. Уверены, что это число будет расти: мы все привыкли к онлайн-обслуживанию, но как показывает практика, примерно в половине случаев людям удобнее прийти в банк и проконсультироваться со специалистом. Тем более, что здесь для этого созданы все условия», — отметил Александр Ванюшкин, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.