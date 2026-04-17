В Нижнем Тагиле не могут распродать новое жилье

В прошлом году в Нижнем Тагиле в полтора раза перевыполнили план по вводу жилья в эксплуатацию. Но на новые квартиры в уральском городе низкий спрос, который поддерживается, главным образом, за счет выкупа квартир государством для сирот. Об этом сообщает Тагил. Лайф.