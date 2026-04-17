Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле не могут распродать новое жилье

В городе низкий спрос на новостройки.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году в Нижнем Тагиле в полтора раза перевыполнили план по вводу жилья в эксплуатацию. Но на новые квартиры в уральском городе низкий спрос, который поддерживается, главным образом, за счет выкупа квартир государством для сирот. Об этом сообщает Тагил. Лайф.

Всего в 2025 году в Нижнем Тагиле сдали больше 70 тысяч квадратных метров жилья, что на 40% больше от запланированного показателя.

Новые дома ввели на улицах Булата Окуджавы, Уральском проспекте, по улице Свердлова. Всего сдали 562 квартиры. Из-за низкой платежеспособности горожан продать удалось далеко не все новое жилье.

— Очень большое количество квартир не реализовано у застройщиков. При этом большое количество квартир приобретено правительством региона для детей-сирот, — констатировал первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Федеральные застройщики после анализа ситуации постепенно переориентируются на более крупные города.