В Нижнем Тагиле не могут распродать новое жилье

В прошлом году в Нижнем Тагиле в полтора раза перевыполнили план по вводу жилья в эксплуатацию. Но на новые квартиры в уральском городе низкий спрос, который поддерживается, главным образом, за счет выкупа квартир государством для сирот. Об этом сообщает Тагил. Лайф.
Всего в 2025 году в Нижнем Тагиле сдали больше 70 тысяч квадратных метров жилья, что на 40% больше от запланированного показателя.
Новые дома ввели на улицах Булата Окуджавы, Уральском проспекте, по улице Свердлова. Всего сдали 562 квартиры. Из-за низкой платежеспособности горожан продать удалось далеко не все новое жилье.
— Очень большое количество квартир не реализовано у застройщиков. При этом большое количество квартир приобретено правительством региона для детей-сирот, — констатировал первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.
Федеральные застройщики после анализа ситуации постепенно переориентируются на более крупные города.