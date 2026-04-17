Новая система трудоустройства в Казахстане: кому помогут найти работу, а кого из списка исключили

Ведомство перестраивает работу карьерных центров для оказания адресной поддержки гражданам
На рабочем совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева был представлен новый алгоритм работы региональных карьерных центров. Теперь усилия будут сосредоточены на «приоритетной группе» — тех соискателях, которым сложнее всего найти работу самостоятельно.
Кто входит в приоритетную группу?
Тщательный анализ рынка труда позволил выявить целевую группу в 93,5 тысяч человек из общего потока. В эту категорию вошли:
Граждане с низким уровнем социального благополучия.
Люди без опыта работы или с перерывом в стаже более полугода.
Соискатели со школьным и техническим профессиональным образованием.
Кто был исключен из списка?
Граждане с более устойчивыми позициями на рынке труда, такие как имеющие высшее образование или недавний опыт работы, были исключены из списка. Это позволило направить фокус поддержки на наиболее уязвимые группы.
Новые цифровые инструменты для контроля за трудоустройством
Для жесткого контроля за трудоустройством каждого гражданина Минтруда внедрило новые цифровые инструменты в информационной системе. Теперь карьерные центры видят всех соискателей из приоритетной группы поименно в режиме реального времени на специальной инфопанели. Система позволяет ежедневно отслеживать динамику и проверять, какие реальные меры поддержки предложены каждому человеку.
Необходимость усиления работы специалистов
Темпы работы профильных специалистов на местах требуют значительного усиления. По данным мониторинга, на сегодняшний день мерами занятости охвачено лишь 39,8 тысяч человек из целевой группы.
Задача региональных карьерных центров
Министр Аскарбек Ертаев поставил перед региональными карьерными центрами четкую задачу: кардинально усилить индивидуальную адресную работу с каждым безработным и обеспечить его полное сопровождение вплоть до фактического закрепления на рабочем месте.