20-миллионного пассажира «Городской электрички» поздравили в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 апреля на перроне вокзала Красноярск встретили 20-миллионного пассажира с момента старта проекта «Городская электричка». Обладателя счастливого билета Марию Васильеву, которая с дочерью Есенией приехала со станции Дивногорск, поздравил начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.
«Сегодня вы стали 20-миллионным пассажиром городских электричек Красноярска. Для нас это знаковое событие. Если 12 лет назад, когда мы только начинали, мы перевозили в электричках в среднем 700 тыс. пассажиров в год, то сейчас это уже 2,5 миллиона пассажиров. Я очень рад, что вы пользуетесь железнодорожным транспортом, — самым безопасным, надежным, точным и всепогодным. Спасибо, что выбираете нас!», — сказал Алексей Туманин.
Он вручил Марии Васильевой сертификат юбилейного пассажира и подарок — для нее это стало полной неожиданностью. Мария рассказала, что регулярно пользуется электричками на протяжении уже десяти лет.
Проект «Городская электричка» стартовал в Красноярске в 2014 году, когда в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО «РЖД», Правительством Красноярского края и администрацией Красноярска он стал частью системы общественного транспорта. В 2016 году в него вошло Дивногорское направление.
За последние годы железнодорожниками построено и реконструировано 25 остановочных пунктов, благодаря чему повысилась транспортная доступность новых микрорайонов Красноярска. Так, в непосредственной близости к новостройкам были возведены пассажирские платформы Водопьянова, Белые Росы, Тихие Зори, Платинум Арена, Северное Шоссе, Калинина. Изменилась путевая инфраструктура: грузовая ветка от станции Бугач до станции Красноярск Северный стала пассажирской, а на линии до Дивногорска был модернизирован железнодорожный путь.
«Для компании “Краспригород” 20-милллионный пассажир “Городской электрички” — это главный итог проекта, который мы реализуем совместно с властями Красноярского края. Красноярск стал вторым городом России после Москвы, где электропоезда вошли в систему общественного транспорта. И они подтвердили востребованность. Длина железнодорожного маршрута в черте города 73 км, при этом электричка в разы сокращает время в пути в сравнении с любым транспортом. Результатом большой работы, проделанной железнодорожниками, стало увеличение городского пассажиропотока более чем в 3 раза», — отметила генеральный директор АО «Краспригород» Лариса Байкалова.
Комфортабельные электрички работают не только как городской транспорт: они доставляют красноярцев и гостей к уникальным объектам столицы Красноярского края — в музейный комплекс В. П. Астафьева, в заповедник «Столбы», в парк «Роев ручей», способствуя развитию внутреннего туризма.
В настоящее время более 60% электропоездов КрасЖД, курсирующих по маршрутам Красноярской агломерации, — это машины нового поколения. В текущем году ожидается поступление ещё одного электропоезда современной модификации. Также в планах красноярских железнодорожников обновление крупнейшей городской станции Бугач, где в будущем появится новый вокзал.