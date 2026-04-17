В Волгодонском районе отремонтируют участок межмуниципальной трассы

Подрядчик приступает к ремонту межмуниципальной дороги в Волгодонском районе, которая соединяет несколько населённых пунктов. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Участок протяжённостью 1,7 км, расположенный между хуторами Титов и Потапов (км 20+119 — 21+765), приведут в порядок за 20,8 млн рублей. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Завершить ремонт планируют до конца лета. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Во время ремонта дорогу покроют новым асфальтом, восстановят водопропускные трубы, чтобы дождевая вода не задерживалась на полотне, и нанесут свежую разметку из термопластика.