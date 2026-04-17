В Волгодонском районе отремонтируют участок межмуниципальной трассы

Участок протяжённостью 1,7 км, расположенный между хуторами Титов и Потапов (км 20+119 — 21+765), приведут в порядок за 20,8 млн рублей. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Завершить ремонт планируют до конца лета. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».