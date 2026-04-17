Более 16 тысяч магазинов насчитывается в Нижегородской области

Свыше 16,3 тысячи объектов розничной торговли насчитывалось в Нижегородской области к концу 2025 года. Это и крупные гипермаркеты, и небольшие магазины у дома, и павильоны с киосками. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородстата.
Доступность торговой сети остается важным показателем качества жизни — от нее напрямую зависят удобство покупок, конкуренция и уровень цен. По данным статистики, в регионе работали 16 329 магазинов, более трех тысяч нестационарных точек и почти две тысячи аптек. При этом за последние пять лет аптечная сеть выросла почти на 19%, тогда как число киосков и палаток заметно сократилось — более чем на треть. Павильонов тоже стало меньше.
Общее количество магазинов увеличилось на 4,4%, однако их суммарная площадь слегка снизилась и составила около 3,1 млн квадратных метров. Эксперты связывают это с переходом к более компактным форматам торговли.
Наиболее распространены непродовольственные магазины — почти половина от общего числа. Минимаркеты занимают более четверти рынка, а продуктовые точки — около 16%. Супермаркеты активно растут, их стало почти в полтора раза больше, тогда как гипермаркеты, наоборот, теряют позиции.
Большая часть торговых объектов сосредоточена в городах. В сельской местности же доминируют минимаркеты. Кроме того, в регионе продолжают работать рынки и ярмарки — только за год их провели более 500.