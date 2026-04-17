Нижегородцы назвали самые скучные профессии

Нижегородцы определили самые неинтересные специальности в ходе опроса. Об этом сообщил сервис по поиску работы SuperJob, представители которого опросили экономически активное население города в начале апреля 2026 года.
Лидером рейтинга стал охранник — эту профессию назвали самой скучной 16% респондентов. На втором месте расположились бухгалтеры (10%), а на третьем — продавцы (8%). Также в пятерку вошли библиотекари, за которых проголосовали 5% участников исследования. По 4% голосов получили вахтеры, сторожа и архивариусы.
Интересно, что взгляды мужчин и женщин на рутину различаются: нижегородки чаще считают унылой работу бухгалтера, а мужчины — сторожа. При этом 12% опрошенных убеждены, что скучных профессий не бывает, а 2% респондентов отметили, что скучной становится любая нелюбимая работа.
