Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы назвали самые скучные профессии

В топ антирейтинга попали бухгалтеры и продавцы, а 12% горожан уверены, что скучной работы вовсе не существует.

Нижегородцы определили самые неинтересные специальности в ходе опроса. Об этом сообщил сервис по поиску работы SuperJob, представители которого опросили экономически активное население города в начале апреля 2026 года.

Лидером рейтинга стал охранник — эту профессию назвали самой скучной 16% респондентов. На втором месте расположились бухгалтеры (10%), а на третьем — продавцы (8%). Также в пятерку вошли библиотекари, за которых проголосовали 5% участников исследования. По 4% голосов получили вахтеры, сторожа и архивариусы.

Интересно, что взгляды мужчин и женщин на рутину различаются: нижегородки чаще считают унылой работу бухгалтера, а мужчины — сторожа. При этом 12% опрошенных убеждены, что скучных профессий не бывает, а 2% респондентов отметили, что скучной становится любая нелюбимая работа.

