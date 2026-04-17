Цены на продукты начали жестко контролировать в Алматы

«С 16 апреля системный контроль ведется на оптовом рынке “Барыс-4” с участием профильных госорганов. Основная задача — не допустить необоснованного подорожания и обеспечить соблюдение предельной торговой надбавки (не более 15%). Особое внимание уделяется прозрачности ценообразования, сокращению посредников и наличию корректных ценников. С предпринимателями проводится разъяснительная работа».