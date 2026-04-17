В Новосибирске выставили на торги право КРТ участка за 153,8 млн

О каком объекте речь.

В Новосибирске объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в Октябрьском районе.

Речь идёт о земельном участке площадью 60,5 тысячи квадратных метров в границах улиц Кошурникова, Добролюбова и Стофато.

Начальная цена лота — 153,8 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 мая, сам аукцион запланирован на 15 мая. Уведомление об этом опубликовано на портале ГИС «Торги».

Инвестор, который победит в аукционе, сможет построить на участке 204 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Помимо этого, ему предстоит выполнить ряд социальных и инфраструктурных обязательств:

  • Возвести новый детский сад на 160 мест либо реконструировать уже существующий — с увеличением вместимости со 115 до 275 мест.

  • Построить нежилые помещения для участкового пункта полиции.

  • Обустроить автомобильную дорогу по улице Стофато.

Ещё одно важное условие — снос аварийных многоквартирных домов, расположенных на прилегающих улицах:

  • Улица Добролюбова (дома 235−265).

  • Улица Стофато (дома 14−42).

  • Улица Кошурникова (дома 24−42).

Весь проект КРТ необходимо реализовать до 31 декабря 2034 года.