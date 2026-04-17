Затраты на науку в Волгоградской области выросли до 7,5 млрд

Затраты на научные исследования и разработки в 2025 году в Волгоградской области по сравнению с 2024 годом увеличились на 3,6% и составили 7526,1 млн рублей. По данным Волгоградстата, в структуре расходов на эти цели 86,1% приходится на внутренние текущие затраты, 11,6% — на капитальные затраты и 2,2% — на внешние. Доля средств федерального бюджета в общих затратах на развитие науки составила 49,2%.

В прошлом году научными исследованиями в регионе занималась 51 организация. Немногим менее половины из них относятся к сфере высшего образования.

Всего в научных разработках были задействованы 3,3 тыс. человек, из них исследователей — 1,8 тыс. человек.