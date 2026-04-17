Количество супермаркетов и аптек выросло в Нижегородской области

Число супермаркетов в Нижегородской области за последние пять лет выросло на 47,2%. Об этом сообщает Нижегородстат.
Супермаркеты составляют 8,8% от общего числа магазинов в регионе. Если число супермаркетов растёт, то количество гипермаркетов, напротив, сокращается. За пять лет их стало меньше на 54,8%, и их доля от общего числа магазинов составляет всего 0,3%.
Больше всего в регионе универсальных и специализированных магазинов непродовольственных товаров. На них приходится 46,8% от всех магазинов. Доля минимаркетов — 28,4%, универсальных и специализированных продовольственных магазинов — 15,7%.
За последние пять лет существенно выросло количество аптек. Рост составил 18,7%. Всего в области на конец 2025 года работали 1 931 аптека, 3 066 нестационарных торговых объектов и 16 329 розничных магазинов.
Больше магазинов, ожидаемо, в городе. Чаще всего это универсальные и специализированные магазины непродовольственных товаров — 52,2%. В сельской местности преимущественно работают минимаркеты. Их доля составляет 60,7%.
Также отмечается, что в Нижегородской области работали 6 розничных рынка.